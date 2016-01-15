《香港报摘》--其他报纸重要消息1月15日

* 明报：

--北控水务 财政再度受质疑。继《华尔街日报》之后，沽空机构GMT早前亦发表报告，质疑北控水务的财务问题。集团发表公告反击，指对于报告＂深表遗憾和强烈谴责＂，以及＂严重质疑报告的独立性、专业性和可信度＂。另外，又质疑GMT对水务行业的了解，以及数据不准确。

--招商局国际 在跨境电商领域再有新动作，公司旗下保宏电子商务综合服务，宣布与工商银行 合作，推出信诺网与极宝网两大跨境B2B线上结付汇平台，在前海自贸区继续推进跨境电商业务。

* 苹果日报：

--瑞士再保险（Swiss Re）经济研究及谘询部亚太区主管黄硕辉指，由于人民币贬值，内地客分散投资风险意欲增加，料本港美元及港元寿险保单有吸引力。

* 星岛日报：

--新地 今年继续积极投地及以市价推盘，并部署年内推出13个全新项目，涉及约6,000个单位，料为集团1997年后推盘数量的新高纪录。

* 东方日报：

--乐视体育证实，已取得2018年俄罗斯世界盃在内，国际足协（FIFA）于2016-18年所有赛事在本港地区的全面播放权。

* 文汇报：

--汇丰 昨发表2016年环球经济展望，该行预计今年内地经济增长为6.7%；香港为2%，恒生指数今年有望升15%。该行经济研究亚太区联席主管范力民表示，本港楼市价格在未来两年或会跌5%至10%。（完）