港报社评：港汇弱显走资潮，慎防连锁冲击--经济日报1月15日

亚洲货币持续走弱，港元汇价昨亦显着下滑。在美国加息令资金撤出新兴国，加上内地经济金融弱势续呈下，本港走资压力恐日增，港人须系紧安全带，防走资掀经济金融连锁冲击。

新一年环球金融动荡不断，对本港冲击日深，除港股恒指二万点失守，港汇昨亦异动，由开市报1美元兑7.7618港元，到傍晚已跌穿7.78关。按实际跌幅计，港汇虽仅跌约0.3%，惟此已是近10年最大单日跌幅，资金撤离本港之势，恐正日益凸显。

本港银行体系总结余在去年10月底达4,260亿元后，已逐步减少，尤其去年12月美国储局加息后，此情况更趋明显，现已跌至3,773亿元。而资金撤出本港的压力，相信易增难减，底因至少有二：

其一，亚太区走资成势。美国正式步入加息周期，外界相信今年加息介乎两至四次，进一步催化资金重新兴市场包括亚太区撤离。自元旦以来，多种亚币跌势已极明显，如新台币、马币等已跌逾2%，韩圜更挫逾3%。随着亚太区走资渐成势，作为区内主要经济体的本港，自难幸免。

其二，受累于中国因素。2008年金融海啸重挫发达国经济，惟中国经济却一枝独秀，吸引大量热钱流入本港资产市场，投资中资股、人民币等中国资产。但随着经济周期逆转，内地经济调整下行之余，A股与人币更疲态毕露，打击国际市场对中国资产的信心，曾为本港带来源源资金的中国因素，现反成走资底因。

虽然走资压力不断增加，但本港仅细小、外向经济体，实无力逆转亚太区走资、内地经济金融颓势等大趋势。港人应作好心理准备，应对可能发生的连锁冲击。就如实体经济方面，一旦资金流走压力不断加剧，造成资金紧张，甚至推升利率令企业借贷成本上升，势替正缺乏动力的本港经济添压，增加营商困难，以至影响就业市场。

至于资产市场方面，资金流走固不利本港股市，影响更大的实是楼市，因资金若加速外流，那本港调升按揭利率的时间，未必会如预期般较美国迟六至九个月，而会提早，如此势加剧楼价下行重压。

当然，资金撤出本港的规模、对经济金融的冲击，仍待观察，但不怕一万、只怕万一，港人要系紧安全带，尤其作重大投资决定时，必须有更高的风险意识，多加三思。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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