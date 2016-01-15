港报社评：台湾普选总统，港人五味杂陈--信报1月15日

明天举行的台湾大选，进入最关键的倒数时刻。民进党总统候选人蔡英文的拉票工程是一路向北，扫街车队途经台湾西部十个县市，最后集结于台北凯达格兰大道，象征迈向台湾总统府的＂最后一里路＂。

最后一里路的讲法，始于2012年，当时的蔡英文仓卒代表民进党披甲上阵，挑战争取连任总统的国民党马英九，结果败选了。在那寒风细雨的败选之夜，蔡英文向雨泪交缠的支持者约定：＂下一次，我们一定可以走完最后一里路！＂

四年后的今天，最后一里路似乎已缩窄至一步之遥，因为根据各式各样包括蓝营媒体所做的民意调查皆显示，蔡英文大幅领先其他对手，入主总统府呼声高至几无悬念。也许因为民进党选情看俏，连立法院过半数议席亦胜望甚浓，所以这次的竞选气氛相对平静，少了过往十多二十年以来但凡大选必然牵引各阵营拚个你死我活的激情。

假如蔡英文顺利当选，台湾将会出现第三次政党轮替，民进党则是第二度执政。台湾民众开始期盼，蔡英文总统利用这次的＂政治钟摆＂，率领民进党让台湾摆脱过往八年彷佛停滞了的经济局面。当然，最好是兑现小英的选举承诺＂维持两岸现状＂，既不统也不独，尽量与大陆保持距离，哪管这样的两岸政策是不是模糊得令人莫衷一是。模糊路线最大的好处是不会得罪北京，甚至美国亦不可能不默许。

香港人看台湾一人一票选总统，百般滋味在心头。近年来，香港人移居台湾的数字不断攀升，隐隐然形成一股热潮。根据去年3月访问香港的国民党主席朱立伦表示，由香港搬到台湾的人愈来愈多，从10年前的每年1,600人，增至2014年的7,600人，增加了三倍多。为了＂避免难以预期的衍生性人口＂，台湾内政部于前年修订《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》，将港澳居民投资移民门槛，由原本的500万元新台币（约116万港元）大幅提高至1,000万元新台币（约232万港元）。

香港人移居台湾的原因，不妨从另一个角度思考。铜锣湾书店五人失踪案发生之后，由于＂采取自己方式返回内地协助调查＂的李波拥有英国护照，得到英国外相夏文达关注，结果掀起一片BNO续领潮，不少忧心忡忡的香港人认为，尽管BNO并非真正的英国护照，严格而言只是旅游证件，但当作护身符也是好的。兹事体大的失踪案至今扑朔迷离，续领BNO是一种避秦的心理投射。

政治气氛令人不安是一个原因，楼价高不可攀是另一个十分重要的原因，232万港元在香港买不到一个蚊型单位，但在台湾已足以成为一个千尺大宅的业主。没错，香港住宅楼价去年第四季终于见顶回落，然而特首梁振英前日发表《施政报告》之时亦承认，目前楼价和租金依然远超市民的负担能力，所以政府无意削减楼市辣招。

香港人向往台湾的是民主自由以及楼价便宜，但不代表在当地生活就可安享＂小确幸＂（微小但确切的幸福），毕竟台湾的薪金长期维持于相对较低的水平，大学毕业生的起薪点只是2.5万元台币左右，折合港币不足6,000元，否则国民党执政八年也不会招来那么强烈的民怨，非要把蔡英文送上台寻求改变不可，拚经济是当务之急。但无论如何，移居台湾的数字愈来愈多，反映香港人不满足于现状，宁愿谦卑地在台湾生活，无拘无束融入宝岛的风土人情，好过蜗居香港郁积这样那样的无力感。

假如政党轮替顺利，没有贿选也没有暴力，台湾人普选总统的民主之路再向前迈进一步，香港人相信会更加五味杂陈，说好的普选特首，现已是镜花水月。（完）

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