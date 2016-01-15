路透基点：美光寻求800亿台币贷款，用于收购华亚科技股权--TRLPC

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下基点援引知情人士消息称，美光(M icron Technology) 正在寻求一笔800亿台币(24亿美元)贷款，以 支持其以40亿美元收购尚未持有的华亚科技(Inotera Memories)股权的交 易。华亚科技是在台湾上市的电脑记忆体晶片企业。 消息人士称，美光今日在台北与银行业者召开会议，要求他们在2月2 6日之前递交建议书。 这笔五年期定期贷款将由台币计价，交易预计将在4月29日之前完成 。 这两家公司曾于12月表示，美光将收购华亚科技股权，交易价值约为 32亿美元现金净额加债务。根据美光12月14日的新闻稿，美光持有华亚科 技33%的股权。该新闻稿称，台塑集团(Formosa Group)持有华亚科技32% 的股权。 此项交易有待某些附加条款的达成、华亚科技股东批准以及监管审批 ，并需具备完成交易的其他惯常条件。两公司预计交易将在今年年中完成 。 2015年5月，华亚科技融得一笔156亿台币的分期偿还五年定期贷款。 台湾银行、兆丰国际商业银行担任最初的牵头行兼簿记行，利率较台北金 融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码115-150个基点，具体参照华亚科技净利 润率而定。(完) (编译 王颖；审校 张荻)