港报社评：冷待对冲退保标时，施政报告亏欠市民--明报1月15日

本届政府在特首梁振英领导下，长于长远规划，短于眼前事务，在梁振英第4份施政报告充分显露出来。施政报告就＂一带一路＂提出倡议，引领社会参与掌握商机，就创新及科技提出各项政策措施，培植经济新增长点，都是完全有必要；按序推行，香港整体有望取得回报成果。不过，做这类愿景规划的同时，作为政府不应该与市民所感所欲脱节。眼前大多数市民期望涉及打工仔的利益事宜，在政府领导下会有积极进展，可是施政报告让市民大为失望。施政报告在这些方面，对市民有亏欠。

梁振英约4年前竞逐特首大位的时候，全民写政纲的做法打动很多人，因为憧憬着可为香港带来改变。其中有长期以来劳资南辕北辙的争议事项，包括取消强积金对冲机制、全民退休保障和标准工时，梁振英在政纲定稿时都有触及，从此市民视之为梁振英的政纲承诺，等着他兑现。本届政府还有不到一年半任期，这3项关乎市民利益的事项，若今年的施政报告未见特首率同政府全力推动，政纲承诺就极可能＂走数＂。已经公布的施政报告，有关退休保障和标准工时都只有寥寥一段论述，连同标点符号前者62字，后者68字；至于强积金对冲，则只字全无。施政报告既然没有强烈要求，使人担心政府官员会＂hea住做＂，捱到任期届满，把问题交出去，很难相信会急市民所急。

施政报告公布后，商界对事关打工仔利益的事宜不置一词，应该是反映他们预期对冲退保和标时会被拖死，因此毋须再高调表态。普罗大衆对此当然失望，民调结果显示，今年市民对施政报告满意度，较去年显着下跌11个百分点，应是反映市民的不满。事实上，一向支持政府的立法会建制派议员，就梁振英处理这些事项，在答问会上直接向他表达初则包容、继而谅解，现在则是失望了。施政报告就对冲和标时的处理，只有商界感到满意，即是梁振英只顾及既得利益者；至于打工仔的切身利益和感受，整体社会氛围，相信昨日他在电台的phone in节目与市民交流时，应该有所感悟。

政府处理退保安排，对周永新教授团队的老年金建议，放大其对财政构成的负担，认为不可持续，然后推销有需要长者扶贫的政府建议。全民退保安排，政府不想负起责任而抗拒，还可以理解；不过，取消强积金对冲机制，只是使雇主较多负担雇员的退休责任，毋须耗费分毫公帑，政府同样表现得爱理不理。呈现出来的图像是：需要财政承担的全民退保，政府不做，不需要财政承担的取消对冲机制，政府不积极推动。然则，全民退保、取消对冲机制，都与市民退休安排有关，现在政府左也不做，右也不做，释放出来的信息是政府真的着紧老年社会的退休保障吗？从政府的取态，答案应该是否定的。

这两日，梁振英一再解释他的政纲只是提及＂退休保障＂，并非＂全民退保保障＂，这种概念争拗，关乎个人气度，不值得讨论。以取消对冲机制而言，并非概念之争，而是彻头彻尾涉及公平公义与雇员的实际退休需要。据政府提供的数据，去年共有43,500名雇员受对冲机制影响，雇主供款部分有94%被＂冲走＂，涉及约30亿元，当中有三分之二雇员全部雇主供款被＂冲走＂，若该批雇员的收入低于7100元，毋须自己供款， 则他们的退休保障就是零。

政府视强积金为退休保障其中一条支柱，这些数字反映对冲机制是蛀米大虫，蛀蚀着这条支柱，使一些辛勤工作到退休的打工仔，拿不到本来已经少得可怜的强积金，因为对冲而冲走了，冲入了雇主的口袋。实际情况已经偏离强积金的原意。当日梁振英一张櫈、一本笔记簿在各区收集意见，写成政纲，认同取消强积金对冲，相信并非一时意兴之作，而是深切领会民间疾苦的选择， 毋忘初衷对梁振英而言，在取消对冲争议上有现实意义。

就对冲退保和标时3个争议事项，现在政府摆出来的姿态只是居中斡旋角色；按施政报告有关表述，期望社会各阶层互让互谅，各有所得，促进社会和谐、稳定，云云。社会和谐稳定应该是政府施政的结果，若政府不做好领导角色，只是要求劳资双方＂识做＂，争议不可能化解，因为这些问题延宕多年，若大家＂识做＂，问题早已解决了，不会拖到今日才懂得互让互谅。其实，涉及公共政策，政府的取态十分重要，就对冲退保和标时，若政府有既定立场，全力积极推动，一定有办法解决，使有关争议从此在香港消失。期望梁振英率同政府在余下任期，确切负起责任，而非任由对冲退保和标时继续酱死在劳资的争拗之中。这些问题解决了，真正的社会和谐才会出现。（完）

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