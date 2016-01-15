港报社评：2,000亿元扩公院，更须解人才荒--星岛日报1月15日

特首梁振英在《施政报告》特设独立章节兼不下30次提及＂一带一路＂，更决定一掷10亿元设立＂一带一路＂奖学金，吸引＂一带一路＂沿线国家的学生来港读书。不过对梁特首如此紧跟国策，市民显得不太受落，梁昨出席电台节目时，不少市民质疑他配合国策＂阔绰＂，对本地政策就＂悭荷包＂，又不满他豪花10亿资助其他国家的学生，却无法解决本港医院人手不足的问题。 除了面对市民的不满，政府要设立＂一带一路＂奖学金，还须向立法会申请拨款，犹记得政府2013年在《财政预算案》提出向奖学基金注资4.8亿元，每年资助20名本地学生入读海外知名大学，当时由于限制学生只能修读英语教育及幼儿教育，并要求他们必须回港担任教师，惹来极大争议，最终政府要重新包装计画，在2014年的《施政报告》推出约3.5亿元的尖子奖学金，并撤销先前的限制，才获财委会通过。 早两年的政治氛围较现时佳，加上是资助本港学生，都尚且波折重重，以现时行政立法关系如此剑拔弩张，政府要闯过立法会一关谈何容易？ 建制派中除了工联会表态支持＂一带一路＂奖学金外，其他都表示要再商讨。身兼行会成员的新民党主席叶刘淑仪认为，有关计画原意是好的，但成效有限，＂100个位，九大院校分，分去不同学系，不会令学校环境国际化＂。她又指，相信中央在原则上是支持港府推动＂一带一路＂，＂但都要受市民欢迎才行＂，至于最终会否支持成立奖学金，她就指要视乎政府如何解释有关计画。 自由党荣誉主席田北俊指市民的质疑是合理的，＂培养我们的学生去一带一路地区工作是对的，但畀钱叫东南亚、中东的学生来香港学甚么？关我们甚么事？＂但他直言，有关计画可能是＂做畀中央睇＂，而且所涉金额只是10亿元，不算太多，相信建制派＂好难做＂，自由党会看政府的解释，再商讨是否支持。 民建联谭耀宗更说得坦白，他指以当前的情况，＂有排都未上到立法会＂，笑言待相关文件正式提交立法会才再谈投票意向，惟他亦补充，如果可与＂一带一路＂国家打好关系，是为香港将来的发展作长线投资。官场中人亦直言，现时立法会＂大塞车＂，在可见的将来都难以向立法会申请拨款，所以这10亿奖学金，暂时都是＂得个讲字＂。（完）