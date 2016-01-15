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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 09:20 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币回到接近6.61的水平

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    * 银行模型预计人民币中间价在6.5870-90，此前CFETS收盘报6.5887
    * 但如果中国央行保持当前的趋势，则可能接近周四中间价6.5616
    * 华尔街日报援引接近中国央行的消息人士称，其目标是双向波动
    * 可能成功，但代价高昂：on.wsj.com/1Ou7Low 
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 李爽)

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