《汇市简讯》美元/离岸人民币回到接近6.61的水平

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
0109GMT * 银行模型预计人民币中间价在6.5870-90，此前CFETS收盘报6.5887 * 但如果中国央行保持当前的趋势，则可能接近周四中间价6.5616 * 华尔街日报援引接近中国央行的消息人士称，其目标是双向波动 * 可能成功，但代价高昂：on.wsj.com/1Ou7Low (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 李爽)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。