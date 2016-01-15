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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 09:19 BJT

《香港重要政经日程》--1月15日-1月29日

================== 今日重要政经消息=================

1月15日（周五）

--09:30 中信大锰 股东特别大会。

--15:00 北京控股 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

1月18日（周一）

--08:45 亚洲金融论坛首日会议。

--15:30 中国镍资源 股东特别大会。

1月19日（周二）

--09:30 亚洲金融论坛第二天会议。

--10:00 西部水泥 股东特别大会。

1月21日（周四）

-- 公布12月份消费物价指数。

*-- 置富产业信托 公布年度业绩。

*1月22日（周五）

-- 金地商置 公布年度业绩。

-- 金沙中国 董事会考虑派发中期息。

*1月25日（周一）

-- 笔克远东 公布年度业绩。

1月26日（周二）

-- 公布12月份进出口数字。

--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。

--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。

* 1月27日（周三）

-- 维达国际 公布年度业绩。

1月28日（周四）

*-- 恒隆地产 公布年度业绩。

*-- 恒隆集团 公布年度业绩。

--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。

1月29日（周五）

--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。

--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。

--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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