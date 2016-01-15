《汇市简讯》欧元/英镑出现获利回吐，但趋势向上

0117GMT * 亚洲时段跌10个点，英镑/美元温和看涨 * 动能指标中性，五、10和20日移动均线上升--看涨格局 * 需收在0.7409下方，才会终结正面倾向 * 上档目标在0.7653，这是2013/2015年跌势的38.2%反弹位 * 纽约低点0.7523与伦敦高点0.7607分别是初步支撑位/阻力位 * 图表：Chart: reut.rs/1RRzpjK (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 孙茉莉)