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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 09:27 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑出现获利回吐，但趋势向上

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    * 亚洲时段跌10个点，英镑/美元温和看涨
    * 动能指标中性，五、10和20日移动均线上升--看涨格局
    * 需收在0.7409下方，才会终结正面倾向
    * 上档目标在0.7653，这是2013/2015年跌势的38.2%反弹位
    * 纽约低点0.7523与伦敦高点0.7607分别是初步支撑位/阻力位
    * 图表：Chart: reut.rs/1RRzpjK
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

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