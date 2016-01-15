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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 09:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回到118下方，薪酬结算日需求消退

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    * 美元/日圆在东京定盘前后出现一波可观的买兴
    * 但现已减弱，回到118.00下方，从118.28一度探低至117.85
    * 日经指数亦缩减盘初涨幅，日内上涨0.55%
    * 美元/日圆回到200小时移动均线切入位118.08下方，可能在下方暂
时盘整
    * 日线一目均衡转换线在118.19，再度确认为卖单较多区域
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 李爽)

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