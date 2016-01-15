《汇市简讯》美元/日圆回到118下方，薪酬结算日需求消退

0137GMT * 美元/日圆在东京定盘前后出现一波可观的买兴 * 但现已减弱，回到118.00下方，从118.28一度探低至117.85 * 日经指数亦缩减盘初涨幅，日内上涨0.55% * 美元/日圆回到200小时移动均线切入位118.08下方，可能在下方暂 时盘整 * 日线一目均衡转换线在118.19，再度确认为卖单较多区域 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 李爽)