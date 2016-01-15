中国债市：保利地产3+2公司债发行利率跌破3%，高评信用债受追捧

路透上海1月15日 - 近期中国债市行情持续火爆，除利率债需求热络外，高评信用债亦受追捧。中国大型房地产企业--保利地产 刚结束发行的公司债中，“3+2”（第三年末附投资人选择权）品种利率已跌破3%关口，创同类房企发行利率低点。

保利地产公告显示，公司今年第一期公司债（向合格投资者公开发行，小公募）分为两个品种，品种一为五年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据网下机构投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.95%，发行规模为25亿元；品种二的票面利率为3.19%，发行规模为25亿元。

保利地产主体信用评级和本期债的信用等级均为AAA。

最近发行结束福建投资开发集团和重庆两江新区开发投资集团企业债，均为AAA主体评级，票面利率亦落在3.20%和3.17%的较低水平，投标倍数高达7.52倍和8.10倍，配置需求相当旺盛。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.5199%。银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年期最新收益率为2.6577%。（完）