中国债市动态：现券收益率震荡国债期货小涨，金融数据影响暂不明显

路透上海1月15日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率先上后下，较昨日尾盘变化不多。交易员称，上午央行公布的12月金融数据，对债市影响不太明显；获利兑现压力虽有所显现，但在配置盘等买盘力量的均衡下，收益率反弹压力暂时不大。

上海一银行交易员表示，早盘现券整体小幅波动，“早上稍微上去一点，后面下来了，现在比昨天略低；昨天收益率反弹以后，交易户有出来止盈的，建仓早的可能就先守住胜利果实。”

剩余期限近10年的国开活跃券150218 收益率最新报在3.0250%/3.0150%，上日尾盘为3.05%/3.02%。

他认为，目前债市买气虽不及周初，但从盘面博弈情况来看，配置力量仍然不弱，预计后市收益率还有下行空间，“其实配置户和理财资金还是在出来买；感觉相比于宽松预期，债券现在的走势会更多受供需力量对比的影响。”

上海另一银行交易员则提到，考虑到年初债券牛市主要受增量资金推动，短期内料股债联动效应会比较明显，配置需要在会在股票和债券等大类资产之间做选择。

中国人民银行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。

一级市场方面，中国财政部上午招标的三个月、六个月期贴现国债各100亿元，加权中标收益率分别为2.1727%和2.1798%，投标倍数分别为3.56倍和2.90倍。