五角大楼称美国水兵是因“导航出错”误入伊朗水域

(本文由路透中文网编译提供)

路透迈阿密1月14日 - 美国军方周四称，被伊朗短暂扣押后获释的10名美军水兵是因导航出错而误入伊朗水域，但在被伊朗拦截前未向海军指挥官报告情况。

美国国防部长卡特称，这些情况是后来听取这些水兵汇报后了解的。

“他们给我们的信息以及通过他们指挥官沟通的信息表明，他们确实因导航出错而不慎误入伊朗水域。”卡特接受FUSION电视台采访时表示。

这是目前为止美国官员就此事作出的最详尽表态。

伊朗扣押美国水兵后，美国与伊朗外交官多次通电话，寻求迅速解决此事，确保其不会破坏伊核协议实施。

伊朗周三释放了一天前扣押的10名美国水兵。

卡特称，在遭遇伊朗舰船前，美国水兵显然未通过无线电向指挥官汇报偏航。

“他们当时未报告导航错误。可能他们当时正试图解决这个问题时，遭遇了伊朗船只，并发现已进入伊朗水域。”卡特在采访中表示。

卡特否认这些水兵当时正执行秘密任务，称“他们只是从一个地方转往另一个地方”。(完)