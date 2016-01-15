五角大楼称美国水兵是因“导航出错”误入伊朗水域

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迈阿密1月14日 - 美国军方周四称，被伊朗短暂扣押后获释的10名美军水兵是因导航出错而误入伊朗水域，但在被伊朗拦截前未向海军指挥官报告情况。
美国国防部长卡特称，这些情况是后来听取这些水兵汇报后了解的。
“他们给我们的信息以及通过他们指挥官沟通的信息表明，他们确实因导航出错而不慎误入伊朗水域。”卡特接受FUSION电视台采访时表示。
这是目前为止美国官员就此事作出的最详尽表态。
伊朗扣押美国水兵后，美国与伊朗外交官多次通电话，寻求迅速解决此事，确保其不会破坏伊核协议实施。
伊朗周三释放了一天前扣押的10名美国水兵。
卡特称，在遭遇伊朗舰船前，美国水兵显然未通过无线电向指挥官汇报偏航。
“他们当时未报告导航错误。可能他们当时正试图解决这个问题时，遭遇了伊朗船只，并发现已进入伊朗水域。”卡特在采访中表示。
卡特否认这些水兵当时正执行秘密任务，称“他们只是从一个地方转往另一个地方”。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。