澳新汇市：澳元和新西兰元脱离低位，但因中国忧虑而缺乏上涨动力

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
澳元兑美元本周可能仅略微上扬0.1%，但兑日圆、欧元和英镑表现不错，涨幅至少为1%。
澳元兑美元今年迄今仍下跌逾4%，因外界担心中国政府在应对经济放缓方面可能正在失去掌控力。
“澳元的空头人气弥漫，有些人预计最低可能跌至0.60美元，”OANDA Australia and Asia Pacific资深技术分析师Stuart McPhee称。
他补充说，澳元进一步下跌会降低澳洲央行降息的可能性。
新西兰元兑美元 走势艰难，报0.6458美元，周四曾触及三个月低点0.6420。周线可能下跌1.3%，为连续第三周下跌。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 李爽/张涛)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。