澳新汇市：澳元和新西兰元脱离低位，但因中国忧虑而缺乏上涨动力

澳元兑美元本周可能仅略微上扬0.1%，但兑日圆、欧元和英镑表现不错，涨幅至少为1%。

澳元兑美元今年迄今仍下跌逾4%，因外界担心中国政府在应对经济放缓方面可能正在失去掌控力。

“澳元的空头人气弥漫，有些人预计最低可能跌至0.60美元，”OANDA Australia and Asia Pacific资深技术分析师Stuart McPhee称。

他补充说，澳元进一步下跌会降低澳洲央行降息的可能性。

新西兰元兑美元 走势艰难，报0.6458美元，周四曾触及三个月低点0.6420。周线可能下跌1.3%，为连续第三周下跌。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价