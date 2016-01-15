《汇市简讯》新西兰元/美元卖盘快速袭击

0202GMT * 新西兰元随澳元走低，从开盘的0.6580跌至0.6560 * 走势凸显避险主题的持续性，涨势短暂 * 人民币中间价变动不大，但风险经理没有得到太多安慰 * 日圆成为避险操作的主要受益者 * 0.6434是小时图支撑位，然后是周四的10周低点0.6420 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 SML)