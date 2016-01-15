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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 10:12 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元卖盘快速袭击

0202GMT
    
    * 新西兰元随澳元走低，从开盘的0.6580跌至0.6560
    * 走势凸显避险主题的持续性，涨势短暂
    * 人民币中间价变动不大，但风险经理没有得到太多安慰
    * 日圆成为避险操作的主要受益者
    * 0.6434是小时图支撑位，然后是周四的10周低点0.6420
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 SML)

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