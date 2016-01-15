《路透晚报》--1月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：深化利率和汇率改革，尽快修复证券市场功能--中国财长

中国财政部部长楼继伟撰文称，中国经济最大潜力在于改革，要深化利率和汇率改革，允许实体企业、财务公司等组建不同规模、多元化的金融机构，有效解决小微企业融资难问题。尽快修复证券市场功能，提高资本利用效率。

--《焦点》中国去年新增信贷续创新高，经济未稳货币政策宽松难转向

中国2015年新增信贷续创新高，不过实体经济需求低迷，疲弱态势改善不明显。在去产能 等供给侧改革背景下，新的一年里，中国货币政策宽松方向难改。分析人士并称，考虑到基准利率已降至低位，降息必要性虽仍存但空间缩窄；数量工具上 ，因汇率政策出现放松迹象，加之央行可能会增加专项金融债等创新工具使用，降准频率料也会放缓。

--中国央行：去年12月央行外汇占款创最大单月降幅，但1月降幅料缩窄

中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。

--中国央企：去年利润下滑趋势得到有效遏制，逾九成央企盈利--国资委

新华社周五引述当日召开的中国中央企业、地方国资委负责人会议消息称，2015年中央企业利润大幅下滑趋势得到有效遏制，效益降幅大幅收窄，106家中央企业中有99家实现盈利。

--中国房地产：四季度住宅地价同比增速续升，地市延续回暖势头--国土部

中国土地市场延续回暖势头。中国国土资源部中国土地勘测规划院最新报告显示，2015年第四季度全国主要监测城市住宅地价同比增速较上季进一步扩大。

【金融】

--中国央行：2015年企业融资成本下降明显，过剩产能融资需求低迷

中国央行调查统计司司长盛松成周五表示，受益于融资结构改善和市场利率回落，2015年企业企业融资成本明显下降，12月份企业融资成本为5.38%；同时结构上的变化反映产能过剩产业融资需求低迷，房地产去库存化加速。

--中国金融：财政部下达今年地方债置换额度上限，较去年置换规模增加

21世纪经济报道周五报导，中国财政部日前已向省级财政部门下达2016年地方存量债务的置换债券额度上限规模，今年的置换债额度上限较去年的发行规模有所增加。

--中国金融：2020年建立与小康社会相适应的普惠金融服务体系--国务院

中国政府网周五发布《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》通知称，各地区要在风险可控、依法合规的条件下，开展推进普惠金融发展试点，推动改革创新，到2020年建立与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券和IRS小幅震荡，多空力量均衡等待更多消息指引

中国银行间债市周五现券和IRS仅小幅震荡，其中10年左右利率债交投依旧活跃。交易员称，尽管国债期货向好，但在收益率连续下行后，缺少更多利好刺激，现券二级也只暂时观望。

--中国债市：保利地产3+2公司债发行利率跌破3%，高评信用债受追捧

近期中国债市行情持续火爆，除利率债需求热络外，高评信用债亦受追捧。中国大型房地产企业--保利地产刚结束发行的公司债中，“3+2”（第三年末附投资人选择权）品种利率已跌破3%关口，创同类房企发行利率低点。

--中国新债：加拿大BC省下周四将发30亿元人民币债，为第二单政府熊猫债

加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省）周四稍晚发布公告称，将于下周四（21日）在中国银行间市场簿记建档发行30亿元人民币固息债券（熊猫债），期限三年，此亦为第二单外国政府熊猫债。

--新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.1798%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.1798%，边际中标收益率2.2675%，投标倍数为2.90倍。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.1727%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1727%；该期债边际中标收益率为2.2325%，投标倍数3.56倍。

--中国票据市场：转贴利率先升后降谨慎情绪升温，监管效应逐渐发酵

中国票据市场本周转贴利率先升后降，一年期国有、股份制银行承兑的电票最新成交在2.92-2.95%附近，较上周五水平有所上行。交易员称，监管层提示加强票据风险管理的影响逐渐发酵，对于票据业务的开展和价格走势，谨慎情绪短期内还将占主导。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘持稳微升，短期市场单边贬值预期有所分化

人民币兑美元即期周五早盘持稳微升，中间价微调继续维稳。离岸CNH流动性有所恢复汇价走贬。交易员称，今日汇市总体平稳，客盘仍以购汇为主。与开年相比，市场单边贬值预期已有分化。

--中国外汇：12月单月外币存款和贷款续双降，去外币负债继续进行中

中国人民银行周五称，2015年12月当月外币存款和贷款续现双双减少，其中，外币存款减少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。

--《市场热谈》汇市巨震中国央行不再游刃有余，多工具维稳且行且珍重

新年伊始人民币兑美元贬值走势如脱缰野马，中国央行忍无可忍最终出手干预实现维稳。然而宏观基本面支持的单边贬值预期，与增强人民币弹性的汇率政策目标，使得央行在引导市场预期上不再一言九鼎，实际操作中也有投鼠忌器的感觉。

--《焦点》人民币会贬值多少？对冲基金将目光瞄向15%

全球市场围绕人民币的看空氛围迅速恶化，投资银行大幅调降人民币汇率预估，部分分析师和基金经理称，中国政府的财政失衡问题应会导致人民币贬值15%甚至更多。

--《人民币综述》台湾离岸中心料受两岸不稳干扰，寻求其他中心合作找出路

若无意外，民进党蔡英文周六(16日)将赢得台湾总统大选。身为全球第二大离岸人民币中心的台湾，料面临两岸关系何去何从的高度不确定性。若中国不再给予政策支持，寻求其他离岸人民币中心合作，或许是较好出路。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指大幅收跌3.6%至逾13个月新低，市场信心疲弱大盘继续寻底

中国股市沪综指周五大跌3.6%至逾13个月新低。分析师指出，今日大盘未能延续昨日反弹格局，股指继续向下寻底，前期领涨的钢铁、煤炭板块跌幅较大。目前投资者情绪十分谨慎，市场信心极为疲弱，盘中反弹多成为出局机会，料短线将下探去年8月低点2,850点。

--《技术分析》中国股市沪综指料下试2,850点后再寻反弹

中国股市沪综指本周继续抵抗式下跌，融资盘压力加大导致被动卖盘持续涌出。技术面显示，3,000-3,050点短线支撑区被下破，市场信心悲观，去年8月股灾低点2,850点对股指形成牵引，沪指料继续下探该点位，惟短线超卖严重，叠加政策护盘预期，大盘探底之后仍有望反弹，多头尚未完全弃守3,000点这一重要心理关口。

--企业并购：海尔电器接近达成以逾40亿美元收购通用电气家电业务

华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，中国海尔电器正接近达成以逾40亿美元收购美国通用电气(奇异,GE) 家电业务的交易。

--中股业绩：兴业银行2015年净利增长逾6%，年末不良率1.46%--业绩快报

中国股份制商业银行--兴业银行业绩快报显示，2015年该行实现净利润502.57亿元人民币，同比增长6.62%；2015年末不良贷款率1.46%，同比上升0.36个百分点。

--中国企业：小米2015年手机出货量超过7,000万台，未达公司目标

智能手机制造商小米周五表示，2015年手机出货量超过7,000万部，低于公司自身目标；在市场处于割喉战之际，这令人质疑这家中国最有价值科技新创企业的成长前景。

--企业并购：海尔电器接近达成以逾40亿美元收购通用电气家电业务