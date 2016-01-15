韩国金融市场：韩股韩元双双上涨，中国稳定人民币汇率举措缓解不安

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
“但我认为这也许只能暂时让人松一口气，”他并称，还不清楚沪综指 是否收复3,000点大关。
海外投资者料将连续第七日卖超韩股，早盘中段已卖超1,044亿韩元。
炼油和石化类股上涨，此前油价反弹。S-Oil Corp 和SK 化学 分别上涨1%和2.5%。
汽车股表现不及大盘，现代汽车 跌2.1%，起亚汽车 跌1.3%。
韩元 随着人民币的企稳而上涨。
0206GMT时，韩元兑美元 报1,210.1，较周四收盘价1,213.4小升0.3%。
3月三年期公债期货 小跌0.02点至109.62.
0206GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,210.1 1,213.4
日圆/韩元 10.2482/560 10.2214
韩国公债期货 * 109.62 109.64
韩国综合股价指数 1,902.70 1,900.01
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 许娜/郑茵)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。