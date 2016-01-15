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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 10:36 BJT

韩国金融市场：韩股韩元双双上涨，中国稳定人民币汇率举措缓解不安

“但我认为这也许只能暂时让人松一口气，”他并称，还不清楚沪综指 是否收复3,000点大关。

海外投资者料将连续第七日卖超韩股，早盘中段已卖超1,044亿韩元。

炼油和石化类股上涨，此前油价反弹。S-Oil Corp 和SK 化学 分别上涨1%和2.5%。

汽车股表现不及大盘，现代汽车 跌2.1%，起亚汽车 跌1.3%。

韩元 随着人民币的企稳而上涨。

0206GMT时，韩元兑美元 报1,210.1，较周四收盘价1,213.4小升0.3%。

3月三年期公债期货 小跌0.02点至109.62.

0206GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,210.1 1,213.4

日圆/韩元 10.2482/560 10.2214

韩国公债期货 * 109.62 109.64

韩国综合股价指数 1,902.70 1,900.01

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 许娜/郑茵)

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