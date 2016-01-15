台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因选前外资汇出及人民币偏贬

路透台北1月15日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价微贬；交易员指出，因人民币走跌、周六台湾即将举行总统大选，部分外资赶在选前汇出，致台币趋贬。

他们表示，早盘外商银行进场买入美元后汇出，且因人民币中间价小贬，致台币走势明显偏弱；但台币贬至33.500附近美元卖压沈重，若能贬破此一价位，就有机会往33.550靠拢。

〞早上一些外资出去，因为明天选举的关系。〞一位大型银行交易员说。

他们并指出，由于台币和人民币连动性日趋升高，且近期韩元贬幅远大于台币，料台币可能会有补贬行情；因此，今天交易员将紧盯人民币和韩元走势。

台币早盘实质交易区间落在33.478-33.515；上日在33.468-33.510。

人民币兑美元中间价 周五为6.5637元，上日中间价则为6.5616元。

本地时间10:19，韩元兑美元 报1,209.6；盘中一度贬至1,211.1低价，波动区间则在1,206.2-1,211.1间，上日收在1,213.4；台股加权指数 上涨0.50%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.640/33.680，上日收在33.630。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.450-33.550

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