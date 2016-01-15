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货币新闻 | 2016年 1月 15日 星期五 10:36 BJT

芝加哥期市：美国小麦连跌第三日，周线可能下跌约2%

近月玉米 本周至今跌近0.5%，为连续第五周下滑。

美国农业部对美国冬小麦种植面积的预估创1913年来第二低，令投资者大感意外。

不过，农业部还表示，俄罗斯今年将超越美国成为全球最大小麦出口国，为1960年该部门有记录以来的首次。

美国农业部周度报告显示，上周大豆出口销售130万吨，为三周来最高，基本出口至中国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 467.25 -1.50 -0.32% -2.25% 476.95 46

CBOT玉米 357.50 -0.50 -0.14% -0.14% 365.58 47

CBOT大豆 880.00 -2.25 -0.26% +0.00% 873.54 67

CBOT稻米 $10.99 $0.10 +0.97% -2.79% $11.42 31

美国原油 $30.80 -$0.40 -1.28% +1.05% $35.56 23

汇率

欧元/美元 $1.087 $0.001 +0.09% +0.01%

美元/澳元 0.696 -0.002 -0.27% +0.14%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 王丽鑫/许娜)

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