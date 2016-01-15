基金产业：投资人在1月13日止当周从股票基金撤资90亿美元--理柏

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透纽约1月14日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，截至1月13日当周，基金投资人持续出脱美国股票及公司债券基金，因在全球市场动荡下冒险意愿消退。
美国注册股票型共同基金及上市交易基金(ETF)当周共计有90亿美元资金流出，在这一周内美国股市延续史上最差新年开局走势，因担心油价进一步下跌。
理柏分析师Jeff Tjornehoj表示，“股票市场又度过动荡的一周...当面临如此逆境时很难蓄积动能，因此共同基金投资人很自然地会从股票撤资。”
公司债基金亦受创。散户普遍持有的投资级公司债基金连续第八周遭逢资金流出，当周流出金额为7.4亿美元。
理柏数据显示，两个月来总计已有154亿美元的资金流出投资级公司债基金，相当于此一趋势刚开始时这类型基金总资产的约1.8%。
理柏数据显示，整体债券型基金资金外流6.05亿美元。
理柏称，当周风险相对偏低的货币市场基金吸引了104亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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