基金产业：投资人在1月13日止当周从股票基金撤资90亿美元--理柏

路透纽约1月14日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，截至1月13日当周，基金投资人持续出脱美国股票及公司债券基金，因在全球市场动荡下冒险意愿消退。

美国注册股票型共同基金及上市交易基金(ETF)当周共计有90亿美元资金流出，在这一周内美国股市延续史上最差新年开局走势，因担心油价进一步下跌。

理柏分析师Jeff Tjornehoj表示，“股票市场又度过动荡的一周...当面临如此逆境时很难蓄积动能，因此共同基金投资人很自然地会从股票撤资。”

公司债基金亦受创。散户普遍持有的投资级公司债基金连续第八周遭逢资金流出，当周流出金额为7.4亿美元。

理柏数据显示，两个月来总计已有154亿美元的资金流出投资级公司债基金，相当于此一趋势刚开始时这类型基金总资产的约1.8%。

理柏数据显示，整体债券型基金资金外流6.05亿美元。