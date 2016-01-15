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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 10:30 BJT

《汇市简讯》美元指数走低，区间波动

0219GMT
    
    * 在亚洲跌10个点，股市涨势消退。亚洲人气谨慎
    * 日经指数开高1.6%，现涨幅为0.75%。沪综指跌0.25%
    * 动能指标中性，20日波林格区间，五、10和20日移动均线冲突
    * 技术面暗示可能连续第五周在97.80/99.63区间盘整
    * 伦敦低点98.59与稍早高点99.11分别是初步支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/1RRIvx9
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 戴素萍)

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