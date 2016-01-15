《汇市简讯》美元指数走低，区间波动

0219GMT * 在亚洲跌10个点，股市涨势消退。亚洲人气谨慎 * 日经指数开高1.6%，现涨幅为0.75%。沪综指跌0.25% * 动能指标中性，20日波林格区间，五、10和20日移动均线冲突 * 技术面暗示可能连续第五周在97.80/99.63区间盘整 * 伦敦低点98.59与稍早高点99.11分别是初步支撑/阻力位 * 图表：reut.rs/1RRIvx9 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 戴素萍)