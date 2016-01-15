台湾债市：10年债殖利率暂在历史低档整理，观望周末台湾总统大选结果

路透台北1月15日 - 台湾指标10年公债 殖利率周五早盘暂在历史低位上下震荡。交易员指出，盘初104/12殖利率随美债开高，惟因台股涨势收敛，部分买盘进场引领该券殖利率由升转跌，并一度再探历史盘中新低，目前台债维持区间偏多格局，今日料主流券殖利率续在历史低档附近整理，量缩观望周末台湾总统大选结果。

他们指出，市场普遍预估今年台湾经济表现持续疲弱，台债也酝酿台湾央行再度降息的预期，有利台债续强，不过今日交投量能略见减少，预计104/12殖利率暂在0.96%附近窄幅波动，市场关注台湾总统大选变数厘清后台股能否止跌回稳。

今日104/12殖利率盘中低位来到0.9620%，再创历史新低。

〞债券找不到做空理由，最大利空只有收益率太低。〞一位大型官股银行交易员说。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间则在0.95-0.97%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.57-0.60%。

本地时间10:17时，五年券104/13期殖利率跌0.3个基点至0.5850%；10年券104/12殖利率亦跌0.15个基点至0.9630%。台股加权指数 则涨0.45%，涨幅较开盘略见收敛。

美国公债殖利率周四走扬，因能源股带动美股反弹，削弱了避险的美国公债买需。指标10年期公债 尾盘下跌8/32，殖利率报2.0904%，较周三尾盘的2.066%上涨。

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