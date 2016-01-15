香港金融：港汇下跌仍在正常范围，资金流出乃预期之内--财政司长

路透香港1月15日 - 港元兑美元汇价昨日急跌，香港财政司司长曾俊华周五表示，港汇下跌但仍在正常范围内，由于美国升息，倘因此有资金流出港元亦是正常，也是预期之内，政府会密切留意情况。

港元兑美元 周四亚洲尾盘突然急挫至逾四年以来低位，其后在欧洲时段更曾低见7.7895，市场关注资金有流走的情况。

曾俊华今早启程往北京出席亚投行开业仪式及理事会成立大会前在机场对记者表示，现时国际货币上的情况相当复杂，但认为虽然港元转弱，但仍相对强势。

＂现在港汇跌下去那个位，亦是一个正常的range（范围）来的。其实现在跌下去那个位置，仍然是强势的一半，还没去到弱势那一面。这样比较来说，港汇还是强的。＂他说。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。

被问到港元会否有机会跌至弱势一方时，曾俊华认为一定有此可能。

＂因为当美国方面的利息提高，如果有很多资产流出，这亦是正常的，也是预期之内的。因为在之前亦有不少资金流入香港。很自然有很多这些资金在某一时期是会流出的。＂他说。

香港时间10:50，港元兑美元报7.7849。