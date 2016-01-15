台湾货币市场：短率蠢动有向上压力，因外商银缺钱且公债交割

* 银行周转金少且外商银缺少资金 * 公债交割使资金更少 * 票券商缺钱提高短票利率 * 投信被赎回令债券附买回市场资金不多 记者 高洁如 路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周五勉力持稳，稍有向上压力。交易人士指出，各银行领了新钞后库 现升高，周转金变少，且外资汇出后，外商银资金略显短缺，本地银行大都没有余钱，新拆入资金并不好找。 资金调度人士指出，尤其是今日有公债交割，加入这个紧缩因素之后，市场资金再显吃紧，票券商调度困 难，甚至连大型票券商都要到快中午才能平帐。 〞大家都换了新钞，很多周转有问题，而且放款走100多亿，变得周转很紧。〞一位大型商银交易人士说 。 另外一家大型商银交易人士说，今日虽是净拆出，但是给票券商的金额小可以全续约，但给银行的拆出只 能续一半。 〞外商银都缺，还在拿钱，不知道下周能不能好一点。〞一位小型商银交易人士说。 财政部今日发行三年期公债105/1期，金额350亿台币。 本地时间14:04 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.565 33.742 台湾加权股价指数<.TWII 7,762.01 7,742.88 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.243% 0.234% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.370% **短票利率稍走高** 在短票市场方面，大型票券交易商也指出，外资汇出加上公债交割，今天在市场不好拿钱。短票市场在此 情况下，尤其是今天稍晚成交的短票，利率均较上日走扬1-2基点。 〞叫大家一起下去询，利率至少比昨天多一基点。〞一位大型票券商交易员表示。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.345%，前日在0.351% ；上日区间在0.30-0.36%，前日0.35-0.40%；上日成交量3.8亿台币，前日10.02亿台币。60天期上日的平均利 率在0.366%，前日在0.365%，上日区间0.31-0.39%、共成交90.69亿台币，前日区间0.31-0.38%、成交76.56亿 台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率略向0.35%靠拢，上日在0.33-0.35%。 年关后的成交利率则在0.36-0.38%；上日在0.35-0.36%。 周五央行定存单到期614亿。发行情况则待稍晚央行公布。 下周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.20亿台币，到期分布为：周一554.50亿；周二494亿台币；周三 4,535.50亿；周四1,281.20亿以及周五5,693.0亿亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四的超额准备为186亿台币，累积超额准备为2,176亿台币、加计前期 1%的超额准备为5,419亿台币。 **投信走钱** 债券附买回(RP)市场方面，证券商因原本承做债券附买回市场利率较高，走钱并不明显；但票券商原本承 做的利率本就偏低，在投信走钱，金融机构普遍资金较少之下，偏向紧缩。部分票券商感受到市场资金短少的 压力。 不过票券商交易员也说，在平衡调度下，转由拆款市场调入资金，因此债券附买回市场的利率尚无明显提 高。 也有交易员表示，因今日交割的公债是三年期短券，银行兴趣不小，使今日银行资金较少。而今日也是月 中的用钱高峰日，也不排除到下周都是年前资金的需求高峰。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，大致同上日；短天 期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，尚在上日水位游走。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33% ，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完) (审校 曾祥进)