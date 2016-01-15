金属期市：伦铜料连续第二周录得周线下跌

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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中国人民银行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值。
人民币周五稍早时上涨，中国股市则略为开低。中国人行本周采取行动支撑人民币，而且贸易数据显示中国经济可能没有想像中那么疲弱，这让有关市场崩溃的恐慌情绪减退。
澳洲Queensland Nickel(QNI)炼厂称将裁员200多人并重组运作，因镍价跌至数十年低点，而该公司未能从政府方面获得帮助。
根据路透对全球各地数百名分析师的调查，绝大多数受访者认为新兴及发达国家的经济成长正丧失动能，通胀也欲振乏力，而中国问题是2016年最大隐忧。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李婷仪 审校 张涛/高琦)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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