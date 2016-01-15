金属期市：伦铜料连续第二周录得周线下跌

中国人民银行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值。

人民币周五稍早时上涨，中国股市则略为开低。中国人行本周采取行动支撑人民币，而且贸易数据显示中国经济可能没有想像中那么疲弱，这让有关市场崩溃的恐慌情绪减退。

澳洲Queensland Nickel(QNI)炼厂称将裁员200多人并重组运作，因镍价跌至数十年低点，而该公司未能从政府方面获得帮助。

根据路透对全球各地数百名分析师的调查，绝大多数受访者认为新兴及发达国家的经济成长正丧失动能，通胀也欲振乏力，而中国问题是2016年最大隐忧。 (完)

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