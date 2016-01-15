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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 11:13 BJT

《汇市简讯》美元/韩元一度涨逾5韩元，风险资产继续走疲

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* 美元/韩元在1211附近，一度较早盘低点涨逾5韩元

* 亚洲市场基本上无视隔夜美股涨势，中国担忧笼罩

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，韩国股市跌0.4%

* 韩元NDF隔夜在伦敦触及1120，创出趋势新高

* 期待上涨的韩元多头今天高兴不起来

* 美元/离岸人民币涨0.25%，再度带动亚洲负面人气

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 高琦)

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