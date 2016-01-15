《汇市简讯》美元/韩元一度涨逾5韩元，风险资产继续走疲

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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0305GMT
* 美元/韩元在1211附近，一度较早盘低点涨逾5韩元
* 亚洲市场基本上无视隔夜美股涨势，中国担忧笼罩
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，韩国股市跌0.4%
* 韩元NDF隔夜在伦敦触及1120，创出趋势新高
* 期待上涨的韩元多头今天高兴不起来
* 美元/离岸人民币涨0.25%，再度带动亚洲负面人气
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 高琦)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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