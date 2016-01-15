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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 11:55 BJT

《汇率简讯》澳元/美元跌破0.6950，股市走低

日 - 0343GMT
    
    * 澳元/美元再度下跌，触及新低(0.6947)，日内跌0.47%
    * 亚洲股市基本上无视隔夜美股涨势，保持低迷
    * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%，原油较纽约收盘跌1.3%
    * 新西兰元/美元(跌0.62%)跌幅再度超过澳元/美元
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 王洋)

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