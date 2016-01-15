《汇率简讯》澳元/美元跌破0.6950，股市走低

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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日 - 0343GMT * 澳元/美元再度下跌，触及新低(0.6947)，日内跌0.47% * 亚洲股市基本上无视隔夜美股涨势，保持低迷 * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%，原油较纽约收盘跌1.3% * 新西兰元/美元(跌0.62%)跌幅再度超过澳元/美元 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 王洋)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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