中国汇市：人民币早盘持稳微升，短期市场单边贬值预期有所分化

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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* 人民币早盘持稳微升
* 中间价继续维稳
* CHN流动性有所恢复
* 市场单边贬值预期出现分化
路透北京1月15日 - 人民币兑美元即期 周五早盘持稳微升，中间价微调继续维稳。离岸CNH 流动性有所恢复汇价走贬。交易员称，今日汇市总体平稳，客盘仍以购汇为主。与开年相比，市场单边贬值预期已有分化。
他们并指出，目前市场并没有大的方向，汇价走势主要看央行的引导。境内短期不确定性较高，料以震荡为主；离岸经历过流动性紧张导致的止损，需要时间恢复应有的波动。另外，由于开年购汇较多，外汇占款下降的趋势料将持续。
“短期没办法预测，还是看中间价和央行引导。如果央行一直放手的话贬值预期会自我加强。”一股份行交易员称。
“离岸之前经历过流动性紧张导致的止损，有些机构这个月的止损额度已经用完，即便想重新做空人民币也会缓一缓。”另一股份行交易员称。
中国人民银行周五称，2015年12月当月外币存款和贷款续现双双减少，其中，外币存款减少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。
中国央行周五公布，12月央行口径外汇占款减少7,028.13亿元人民币，创历史最大降幅。去年央行口径外占仅在1月和10月录得增长。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5869元，上日收报6.5887元，上日尾盘报6.6890元。今日人民币兑美元中间价 报6.5637元，上日中间价为6.5616元。人民币兑美元即期成交额 为143.23亿美元，上日半日为81.86亿美元。
避险日圆周五盘初维持疲态，澳元等货币则温和反弹，部分得益于风险人气好转，美股和油价均弹离低点。
港元兑美元汇价昨日急跌，香港财政司司长曾俊华周五表示，港汇下跌但仍在正常范围内，由于美国升息，倘因此有资金流出港元亦是正常，也是预期之内，政府会密切留意情况。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.91元，上日尾盘为6.904元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.616/6.6168元, 上一交易日尾盘报6.5995元。
中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5868；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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