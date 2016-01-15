中国汇市：人民币早盘持稳微升，短期市场单边贬值预期有所分化

* 人民币早盘持稳微升

* 中间价继续维稳

* CHN流动性有所恢复

* 市场单边贬值预期出现分化

路透北京1月15日 - 人民币兑美元即期 周五早盘持稳微升，中间价微调继续维稳。离岸CNH 流动性有所恢复汇价走贬。交易员称，今日汇市总体平稳，客盘仍以购汇为主。与开年相比，市场单边贬值预期已有分化。

他们并指出，目前市场并没有大的方向，汇价走势主要看央行的引导。境内短期不确定性较高，料以震荡为主；离岸经历过流动性紧张导致的止损，需要时间恢复应有的波动。另外，由于开年购汇较多，外汇占款下降的趋势料将持续。

“短期没办法预测，还是看中间价和央行引导。如果央行一直放手的话贬值预期会自我加强。”一股份行交易员称。

“离岸之前经历过流动性紧张导致的止损，有些机构这个月的止损额度已经用完，即便想重新做空人民币也会缓一缓。”另一股份行交易员称。

中国人民银行周五称，2015年12月当月外币存款和贷款续现双双减少，其中，外币存款减少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。

中国央行周五公布，12月央行口径外汇占款减少7,028.13亿元人民币，创历史最大降幅。去年央行口径外占仅在1月和10月录得增长。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5869元，上日收报6.5887元，上日尾盘报6.6890元。今日人民币兑美元中间价 报6.5637元，上日中间价为6.5616元。人民币兑美元即期成交额 为143.23亿美元，上日半日为81.86亿美元。

避险日圆周五盘初维持疲态，澳元等货币则温和反弹，部分得益于风险人气好转，美股和油价均弹离低点。

港元兑美元汇价昨日急跌，香港财政司司长曾俊华周五表示，港汇下跌但仍在正常范围内，由于美国升息，倘因此有资金流出港元亦是正常，也是预期之内，政府会密切留意情况。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.91元，上日尾盘为6.904元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.616/6.6168元, 上一交易日尾盘报6.5995元。

中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5868；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。