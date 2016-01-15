中国货币市场：转债申购及缴税令资金面略收敛，央行政策动向仍受关注

路透上海1月15日 - 中国银行间市场周五资金面略收敛，因转债申购及缴税等资金需求较盛，不过回购利率整体变动有限；此外尽管已有一些机构开始主动出跨春节资金，但备付需求目前尚未出现明显升温，多数机构仍对节前央行施以援手信心较足，不太愿意提早出手。

交易员并认为，尽管昨日公开市场逆回购大幅放量，但市场预期已久的降准始终未现身，这或预示着央行态度的一些微妙变化，特别是在人民币汇率压力依旧的大环境下，央行宽松政策如何走向仍受关注。

“今天资金有点收敛的感觉，就是比较平衡吧，非银那边需求比较多，今天有转债，”华东一银行交易员称。

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上述交易员还谈到，公开市场逆回购放量，此外之前还有MLF（中期借贷便利）询量传言，似乎预示着央行有意延后降准的步伐，这也表明今年央行对于继续“大水漫灌”式的宽松心存谨慎。

上海一券商交易员则认为，央行短期内通过放量逆回购或者MLF操作，应能维持资金面基本平衡，但外汇占款仍面临持续下降压力，未来弥补流动性缺口还是需要降准，不过降准的频率较此前预期应该会有明显放缓。

中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。

面对中国股市大幅动荡，央行公开市场本周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春节前逆回购仍将滚动操作。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9308 1.9300 +0.08

七天 2.3154 2.3202 -0.48

14天 2.6500 2.6436 +0.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6100 2.1200 +49.00

七天 2.3900 2.5050 -11.50

14天 2.3550 2.2500 +10.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00

七天 2.4000 2.4000 +0.00

14天 2.6500 2.6800 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.9560 1.9500 +0.60

七天 2.3030 2.3000 +0.30

三个月 3.0080 3.0270 -1.90