更新版 1-企业结盟：鸿海对夏普开出的投资额料升至约59亿美元--读卖新闻

鸿海愿意增加投资金额，将使INCJ面临提高出资的压力。一名直接知晓磋商事宜的消息人士本周稍早向路透表示，在总额3,500亿日圆的夏普重组计划中，INCJ将投资2,000亿日圆。

消息人士先前已指出，日本政府非常希望把夏普的智能手机面板技术，继续由日方掌握。

尽管夏普去年5月接受了一笔17亿美元的金援，为三年内第二次的大型纾困，但夏普目前仍在设法扭转业务颓势，因为三星电子 等亚洲对手来势汹汹，夏普及其他日本消费电子厂商陷入苦战。