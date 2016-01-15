更新版 1-企业结盟：鸿海对夏普开出的投资额料升至约59亿美元--读卖新闻

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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鸿海愿意增加投资金额，将使INCJ面临提高出资的压力。一名直接知晓磋商事宜的消息人士本周稍早向路透表示，在总额3,500亿日圆的夏普重组计划中，INCJ将投资2,000亿日圆。
消息人士先前已指出，日本政府非常希望把夏普的智能手机面板技术，继续由日方掌握。
尽管夏普去年5月接受了一笔17亿美元的金援，为三年内第二次的大型纾困，但夏普目前仍在设法扭转业务颓势，因为三星电子 等亚洲对手来势汹汹，夏普及其他日本消费电子厂商陷入苦战。
鸿海与夏普的结盟谈判在2012年破局，鸿海所提出的要求，让夏普认为丧失过多控制权，因而打退堂鼓。双方仍保持联系，并且共同经营大阪的一座大尺寸液晶显示器(LCD)面板厂。(完) (编译 李婷仪/蔡美珍；审校 张涛/王丽鑫)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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