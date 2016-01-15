香港个股：中州证券料去年净利同比大增高至1.55倍，各项业务全面增长

路透香港1月15日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周五发出盈利预喜，预期2015年度净利同比将大增1.45-1.55倍。

公司的声明称，去年业绩显着增长，主要由于公司去年8月完成H股股份配售后，资本实力增强，各项业务全面增长，综合金融服务平台建设效果显着；资本中介业务建立以动态风险管理为核心的逆周期调节机制，降低杠杆比率，有效控制潜在风险。

此外，公司的自营业务亦现良好投资业绩，受托资产管理业务规模壮大；另外在互联网金融业务亦取得进展。

中州证券2015年上半年净利同比增长4.6倍，至10.12亿元人民币。其2014年度净利为5.62亿元人民币。

中州证券早盘收高2.8%，报3.31港元。（完）

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