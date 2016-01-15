香港个股：中州证券料去年净利同比大增高至1.55倍，各项业务全面增长

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透香港1月15日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周五发出盈利预喜，预期2015年度净利同比将大增1.45-1.55倍。
公司的声明称，去年业绩显着增长，主要由于公司去年8月完成H股股份配售后，资本实力增强，各项业务全面增长，综合金融服务平台建设效果显着；资本中介业务建立以动态风险管理为核心的逆周期调节机制，降低杠杆比率，有效控制潜在风险。
此外，公司的自营业务亦现良好投资业绩，受托资产管理业务规模壮大；另外在互联网金融业务亦取得进展。
中州证券2015年上半年净利同比增长4.6倍，至10.12亿元人民币。其2014年度净利为5.62亿元人民币。
中州证券早盘收高2.8%，报3.31港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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