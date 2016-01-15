Burberry三季度销售小幅增长 中国内地市场销售恢复增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月14日 - 英国时装公司Burberry 第三季销售小幅增长，得益于中国内地市场销售恢复增长。该公司上半年销售低于预期。

Burberry周四发布报告称，中国内地、韩国及日本销售出现增长，但销售受到香港和澳门市场的拖累。

中国经济的不确定性导致中国消费者对奢侈品的需求出现下降，这令Burberry在过去一年受到冲击。来自中国消费者的销售额占其全球销售额的30-40%。

该公司发布的业绩报告符合预期，缓解了中国市场需求下降的担忧。业绩报告出炉后，Burberry股价上涨。

“我们非常关注全球奢侈品行业的情况……香港和澳门市场依然充满挑战。”该公司首席财务官Carol Fairweather说。

Fairweather称，奢侈品行业前景依然不确定，作为应对措施，Burberry正在不同地区、不同渠道及产品中寻求增长机会。

“奢侈品消费环境继续发生变化……我们正在通过寻求新的增长机会进行预测和应对。”Fairweather表示，会在5月的中期业绩报告中提供全部详情。

在截至12月31日的三个月中，Burberry零售收入增长1%，至6.03亿英镑（8.6953亿美元），受德国、西班牙及意大利需求强劲提振。(完)