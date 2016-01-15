版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 13:28 BJT

《全球汇市》美元小跌，但守在本周低位之上

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0881 1.0864 +0.16 +0.19 1.0860

美元/日圆 117.72 118.04 -0.27 -2.14 120.30

欧元/日圆 128.11 128.22 -0.09 -1.81 130.47

美元/瑞郎 1.0041 1.0044 -0.03 +0.23 1.0018

英镑/美元 1.4403 1.4413 -0.07 -2.27 1.4738

美元/加元 1.4386 1.4364 +0.15 +3.95 1.3839

美元/离岸人民币 6.6135 6.5995 +0.21 +0.69 6.5680

澳元/美元 0.6945 0.6983 -0.54 -4.54 0.7275

新西兰元/美元 0.6432 0.6468 -0.56 -5.76 0.6825

澳元/日圆 81.790 82.430 -0.78 -6.65 87.620

新西兰元/日圆 75.740 76.400 -0.86 -7.61 81.980

英镑/日圆 169.62 170.09 -0.28 -4.29 177.22

澳元/新西兰元 1.0794 1.0780 +0.13 +1.22 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 许娜/张明钧/王颖/张荻/王兴亚/李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐