《全球汇市》美元小跌，但守在本周低位之上

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0881 1.0864 +0.16 +0.19 1.0860
美元/日圆 117.72 118.04 -0.27 -2.14 120.30
欧元/日圆 128.11 128.22 -0.09 -1.81 130.47
美元/瑞郎 1.0041 1.0044 -0.03 +0.23 1.0018
英镑/美元 1.4403 1.4413 -0.07 -2.27 1.4738
美元/加元 1.4386 1.4364 +0.15 +3.95 1.3839
美元/离岸人民币 6.6135 6.5995 +0.21 +0.69 6.5680
澳元/美元 0.6945 0.6983 -0.54 -4.54 0.7275
新西兰元/美元 0.6432 0.6468 -0.56 -5.76 0.6825
澳元/日圆 81.790 82.430 -0.78 -6.65 87.620
新西兰元/日圆 75.740 76.400 -0.86 -7.61 81.980
英镑/日圆 169.62 170.09 -0.28 -4.29 177.22
澳元/新西兰元 1.0794 1.0780 +0.13 +1.22 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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