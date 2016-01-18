重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月11日-15日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《独家新闻》黄奇帆将获新任命，辅佐李克强管理经济和金融市场--消息

据消息人士透露，重庆市市长黄奇帆成为新一任国务院秘书长的最热门人选，将辅佐总理李克强应对中国经济放缓和金融市场震荡。两位与国家领导层联系紧密的消息人士，以及两位金融业人士对路透表示，黄奇帆将取代杨晶任国务院秘书长。今年63岁的黄奇帆自2010年起担任重庆市长，62岁的杨晶为现任国务院秘书长。

--《焦点》中国去年新增信贷续创新高，经济未稳货币政策宽松难转向

中国2015年新增信贷续创新高，不过实体经济需求低迷，疲弱态势改善不明显。在去产能等供给侧改革背景下，新的一年里，中国货币政策宽松方向难改。分析人士并称，考虑到基准利率已降至低位，降息必要性虽仍存但空间缩窄；数量工具上，因汇率政策出现放松迹象，加之央行可能会增加专项金融债等创新工具使用，降准频率料也会放缓。

--中国数据：去年12月出口降幅明显收窄，今年有望回暖但增速不宜乐观

欧美经济复苏以及人民币汇率贬值，带动中国去年12月美元计价出口同比降幅明显收窄；但除美国外其他海外经济体经济增长仍面临不确定性，意味着今年中国外贸出口会有回暖，不过增速不宜乐观。

--路透调查：中国2016年经济增速料持续放缓，存准率逐季调降50基点

路透访问分析师预估中值显示，中国2016年经济增速料逐季放缓，全年增长率减弱至6.5%；通胀预计处在2%以内的可控水平，为宽松货币政策提供空间。

--中国经济：2015年经济增速预计约7%，改革措施存在落地难问题--发改委

中国2015年经济运行数据公布在即，国家发改委新闻发言人李朴民周二表示，去年全年主要预期目标可以较好实现，预期全年经济增速在7%左右，并指出2016年经济发展长期向好的基本面没有变。

--中国数据：2015年实际使用外资(FDI)1,263亿美元，增长6.4%--商务部

中国商务部周四公布，2015年实际使用外资(FDI)金额7,813.5亿元人民币（折1,262.7亿美元），同比增长6.4%，规模再创新高。路透根据历史数据测算，中国2015年12月FDI约为770亿元（122亿美元），同比下降约8%。

--中国经济：深化利率和汇率改革，尽快修复证券市场功能--中国财长

中国财政部部长楼继伟撰文称，中国经济最大潜力在于改革，要深化利率和汇率改革，允许实体企业、财务公司等组建不同规模、多元化的金融机构，有效解决小微企业融资难问题。尽快修复证券市场功能，提高资本利用效率。

--中国经济：财政专项资金实行清单管理，沉淀闲置资金一律收回--国务院

中国国务院周三召开党组会议指出，将盘活用好财政资金，提高公共资金使用效率，对财政专项资金实行清单管理，对沉淀闲置资金一律收回调整使用。

--中国能源：发改委完善成品油价格形成机制，设调控上下限建风险准备金

中国成品油价格暂缓调整一个月后，最新成品油价格机制终于出炉。国家发改委周三宣布，完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控上下限，分别为原油每桶130美元和40美元。专家指出，这是为全面放开成品油价走出了关键一步。

--中国政策：整合城乡居民基本医保制度，适当提高个人缴费比重--国务院

中国政府网周二发布国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见，要求逐步建立个人缴费标准与城乡居民人均可支配收入相衔接的机制。合理划分政府与个人的筹资责任，在提高政府补助标准的同时，适当提高个人缴费比重。

--中国经济：对地方政府债务余额实行限额管理，妥善处理存量债务--财政部

中国财政部日前下发文件称，合理确定地方政府债务总限额，对地方政府债务余额实行限额管理，并要逐级下达分地区地方政府债务限额。

--《焦点》中国股汇开年狂跌为宏观调控敲响风险防控警钟

中国股、汇市意外联手狂跌引爆2016年首周全球动荡，再次凸显中国金融市场的脆弱性，其本质却更像是经济下行压力加大忧虑情绪的渲泄，也为中国宏观调控敲响风险防控警钟。 ==========================================================================

【金融】

--中国央行：去年12月央行外汇占款创最大单月降幅，但1月降幅料缩窄

中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。

--中国金融：银监会和中债登指导银行降理财产品收益，控规模防风险--消息

五位消息人士周二透露，中国银监会和中央国债登记结算公司近日非正式指导银行降低理财产品收益率，以控规模防风险。

--中国金融：去年银行业新增不良贷款倍增，净利增速降至2.3%--消息

随着中国制造业去产能、房地产去库存和实体经济去杠杆持续推进，银行业信用风险明显增大。据两位消息人士透露，中国2015年银行业新增不良贷款倍增至逾5,000亿元人民币，全年净利润增速则放缓至2.3%。

--中国金融：财政部下达今年地方债置换额度上限，较去年置换规模增加

21世纪经济报道周五报导，中国财政部日前已向省级财政部门下达2016年地方存量债务的置换债券额度上限规模，今年的置换债额度上限较去年的发行规模有所增加。

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【固定收益】

--《分析》股市动荡中国巨量逆回购稳军心，降准等宽松政策仍如箭在弦

面对中国股市大幅动荡，央行公开市场本周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春节前逆回购仍将滚动操作。由于外汇储备下降等带来的资本外流担忧有增无减，考虑到中国经济基本面疲弱以及低位通胀等，降准等宽松政策仍箭在弦上。 =======================================================================

【外汇】

--人民币汇率：央行将维持人民币兑一篮子货币基本稳定--首席经济学家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏周一表示，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。而人民币兑美元的双向波动将会加大。

--中国外汇：中国基础国际收支依然强劲，需消除单边预期引起的恐慌-专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，中国基础国际收支依然强劲，市场恐慌和集中挤兑是因为一致性贬值预期造成的。市场需消除单边预期引起的恐慌，主动适应人民币双向波动的新常态。

--《焦点》CNH利率飙升打爆离岸空头，稳汇率仅权宜计慎防利差套利

开年来春风得意的人民币空头近两日遭遇重创，离岸人民币CNH连续上演“V”字反攻行情，流动性紧张并导致离岸短期拆借利率频创记录新高。分析人士认为，央行表态与市场表现均预示人民币或阶段企稳，但要扭转资本外流和贬值压力则仍需更多举措。

--《市场热谈》汇市巨震中国央行不再游刃有余，多工具维稳且行且珍重

新年伊始人民币兑美元贬值走势如脱缰野马，中国央行忍无可忍最终出手干预实现维稳。然而宏观基本面支持的单边贬值预期，与增强人民币弹性的汇率政策目标，使得央行在引导市场预期上不再一言九鼎，实际操作中也有投鼠忌器的感觉。

--《焦点人物》潘功胜接掌中国外管局，推进汇率市场化如“走钢丝”

中国央行副行长潘功胜新年伊始兼任国家外汇管理局新“掌门人”，不过在人民币开年暴跌贬值预期空前高涨，且外汇储备单月下降额创历史记录后，如何化解当前资金外流与中国资本项目开放的相克局面，无疑成为摆在他面前的最大难题。

--中国外汇：外管局未对个人购汇提出预约或限制要求--人民日报

人民日报周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。

--《人民币综述》台湾离岸中心料受两岸不稳干扰，寻求其他中心合作找出路

若无意外，民进党蔡英文周六(16日)将赢得台湾总统大选。身为全球第二大离岸人民币中心的台湾，料面临两岸关系何去何从的高度不确定性。若中国不再给予政策支持，寻求其他离岸人民币中心合作，或许是较好出路。 ==========================================================================

【证券/行业】

--中国证券：注册制改革将循序渐进，不会造成新股大规模扩容--证监会

在A股市场连跌不止后，中国证监会新闻发言人邓舸周三晚间强调，注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。

--中国证券：沪深交易所密切关注大股东减持，近日大宗交易减持规模不大

对于市场担忧的A股上市公司大股东减持问题，中国上海和深圳两大证券交易所周三晚间均作出回应，近日大股东透过大宗交易减持的规模并不大，未来将对大股东减持行为密切关注，及时督促各方进行信息披露。

--中国证券：沪深交易所提高减持门槛，协议转让单一受让方不低于5%

在中国证监会上周四发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》后，沪深证交所上周六亦发布相关实施细则，包括上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，这无疑将提高大股东的减持门槛。

--中国个股：创业板首批28家上市公司大股东承诺六个月内不减持

在沪综指周四上午一度逼近去年8月低点时，包括创业板首批上市的28家公司在内的多家深圳上市公司周四午间刊登公告宣布，其大股东承诺至少六个月内不减持股份。

--汽车产业：中国2015年全年汽车销量同比增长4.7%--中汽协

中国汽车工业协会(中汽协)周二公布，中国2015年全年汽车销量同比增长4.7%至2,460万辆，上年涨幅为6.9%。中国2016年汽车销量预计增长6%，去年增加4.7%。

--《焦点》国际油价大跌之际，中国原油进口创纪录新高

海关数据显示，全球第二大石油消费国--中国12月原油日进口量触及782万桶的纪录高位，利用低油价的机会补充战略储备，不过成品油出口也增至历史高位。12月原油进口3,319万吨，环比增长21.4%，同比增长9.3%，远高于汤森路透Oil Research and Forecasts稍早的预测。 (完) (整理 曾祥进; 审校 张喜良)