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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 14:19 BJT

新兴汇市：多数亚币暂时获得喘息，人民币及中国经济担忧犹存

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.81 118.07 +0.22 +2.11 120.30

坡元 1.4399 1.4368 -0.22 -1.56 1.4175

台币 33.573 33.742 +0.50 -1.51 33.066

韩元 1212.74 1213.40 +0.05 -3.12 1174.95

泰铢 36.32 36.30 -0.06 -0.83 36.02

菲律宾披索 47.70 47.64 -0.13 -1.68 46.90

印尼卢比 13895.00 13905.00 +0.07 -0.79 13785.00

印度卢比 67.41 67.29 -0.18 -1.87 66.15

马币 4.3750 4.3900 +0.34 -1.94 4.2900

人民币 6.5852 6.5890 +0.06 -1.41 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王兴亚/汪红英；审校 王颖/张荻)

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