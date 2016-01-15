新兴汇市：多数亚币暂时获得喘息，人民币及中国经济担忧犹存

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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台币 33.573 33.742 +0.50 -1.51 33.066
韩元 1212.74 1213.40 +0.05 -3.12 1174.95
泰铢 36.32 36.30 -0.06 -0.83 36.02
菲律宾披索 47.70 47.64 -0.13 -1.68 46.90
印尼卢比 13895.00 13905.00 +0.07 -0.79 13785.00
印度卢比 67.41 67.29 -0.18 -1.87 66.15
马币 4.3750 4.3900 +0.34 -1.94 4.2900
人民币 6.5852 6.5890 +0.06 -1.41 6.4921
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王兴亚/汪红英；审校 王颖/张荻)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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