台湾债市：10年券殖利率微收扬中止连七跌，台湾总统大选前多方获利了结

* 10年债殖利率微收扬中止连七跌 * 多方在台湾总统大选前获利了结 * 下周104/12期殖利率暂看0.95-1.00% 路透台北1月15日 - 台湾指标10年公债 殖利率周五微收扬，中止连续七日 跌势。交易员指出，由于104/12殖利率盘中频创历史新低，市场风险意识提高令走势转趋震 荡，并有较晚进场的多方倾向在台湾总统大选前获利了结出场，致该券殖利率震荡后小幅收 扬。 他们表示，市场普遍预估今年台湾经济表现持续疲弱，台债也酝酿台湾央行再度降息的 预期，有利台债续强，短线台债殖利率维持震荡趋跌态势，只不过暂先厘清台湾总统大选后 台股能否止跌回稳。 今日104/12殖利率盘中低位来到0.9620%，持续刷新历史盘中新低。 〞(殖利率)触及历史低档，大家都怕当最后一只老鼠。〞一位大型证券交易员说。 另位大型官股银行交易员称，全球股汇市场动荡欠缺投资标的，但资金去化压力仍在， 债市将成资金避风港，目前债市找不到做空理由，最大利空只有收益率太低，短线主流券殖 利率仍将持续徘徊历史低档。 台湾股市周五小幅收涨0.25%至7,762.01点，表现优于区域股市。分析师指出，包括台 积电 和大立光 营运展望不差，带动台股向上。但在明日总统大选在前， 买盘仍显得保守观望。 美国公债殖利率周四走扬，因能源股带动美股反弹，削弱了避险的美国公债买需。指标 10年期公债 尾盘下跌8/32，殖利率报2.0904%，较周三尾盘的2.066%上涨。 交易员预估，下周五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.62%；10年券104/ 12期殖利率则介于0.95-1.00%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.55 0.6035% 0.5850-0.6035% 25.50 10 104/12 +0.64 0.9709% *0.9620-0.9780% 199.50 注*：表创盘中历史低位。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 0.9709% 5 104/13 0.6035% 3 105/1 0.4600% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)