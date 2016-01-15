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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 15:00 BJT

台湾债市：10年券殖利率微收扬中止连七跌，台湾总统大选前多方获利了结

* 10年债殖利率微收扬中止连七跌
    * 多方在台湾总统大选前获利了结
    * 下周104/12期殖利率暂看0.95-1.00%

    路透台北1月15日 - 台湾指标10年公债 殖利率周五微收扬，中止连续七日
跌势。交易员指出，由于104/12殖利率盘中频创历史新低，市场风险意识提高令走势转趋震
荡，并有较晚进场的多方倾向在台湾总统大选前获利了结出场，致该券殖利率震荡后小幅收
扬。
    
    他们表示，市场普遍预估今年台湾经济表现持续疲弱，台债也酝酿台湾央行再度降息的
预期，有利台债续强，短线台债殖利率维持震荡趋跌态势，只不过暂先厘清台湾总统大选后
台股能否止跌回稳。
    
    今日104/12殖利率盘中低位来到0.9620%，持续刷新历史盘中新低。
    
    〞(殖利率)触及历史低档，大家都怕当最后一只老鼠。〞一位大型证券交易员说。
    
    另位大型官股银行交易员称，全球股汇市场动荡欠缺投资标的，但资金去化压力仍在，
债市将成资金避风港，目前债市找不到做空理由，最大利空只有收益率太低，短线主流券殖
利率仍将持续徘徊历史低档。
    
    台湾股市周五小幅收涨0.25%至7,762.01点，表现优于区域股市。分析师指出，包括台
积电 和大立光 营运展望不差，带动台股向上。但在明日总统大选在前，
买盘仍显得保守观望。 
    
    美国公债殖利率周四走扬，因能源股带动美股反弹，削弱了避险的美国公债买需。指标
10年期公债 尾盘下跌8/32，殖利率报2.0904%，较周三尾盘的2.066%上涨。 
    
    交易员预估，下周五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.62%；10年券104/
12期殖利率则介于0.95-1.00%间。  
     
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                                (亿台币)
 期                                                                 
  5  104/13                    +1.55     0.6035%    0.5850-0.6035%     25.50
 10  104/12                    +0.64     0.9709%   *0.9620-0.9780%    199.50
    注*：表创盘中历史低位。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选           
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                       
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       0.9709%
   5    104/13                       0.6035%
   3     105/1                       0.4600%
   2    104/10                      没有成交
 (完)     

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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