中国新债：加拿大BC省下周四将发30亿元人民币债，为第二单政府熊猫债

路透上海1月15日 - 加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省）周四稍晚发布公告称，将于下周四（21日）在中国银行间市场簿记建档发行30亿元人民币固息债券（熊猫债），期限三年，此亦为第二单外国政府熊猫债。

刊登在上海清算所网站的公告显示，BC省为加拿大的一个自治主权省政府，具有标准普尔AAA级和穆迪Aaa级信用评级。该期债缴款日和起息日同为1月25日，上市流通日为1月26日。

本期债券的募集资金净额将作为发行人的合并收入资金（在某些情况下将全部或部分兑换为其他货币）并可为发行人的利益使用，或用以向不列颠哥伦比亚省的政府机构发放贷款。

该期债联席主承销商包括中国银行 、汇丰银行（中国）有限公司，中行为簿记管理人。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。中国的熊猫债起步较早，2005年国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）首开国际金融机构发行熊猫债记录，但随后多年熊猫债发展陷入沉寂。

2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰；10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。

2015年11月底，加拿大BC省在银行间债市首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单在华注册的外国政府熊猫债；而随后12月15日韩国在银行间债市簿记建档发行了30亿元三年期人民币债券，成为在中国境内发行的首只境外主权国家熊猫债。(完)

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