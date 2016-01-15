台湾股市：收盘小升优于亚股走跌，选前最后一日买盘保守

路透台北1月15日 - 台湾股市周五收盘小升，表现优于区域股市。分析师指出，包括台积电 和大立光 营运展望不差，带动台股向上。只不过明日总统大选在前，买盘仍显得保守观望。

台湾加权股价指数 收涨0.25%,至7,762.01点；今日成交初值 为899.91亿台币，上交易日修正后为817.79亿。

台新投顾协理黄文清说，〞台股一方面跌深了，而且选前最后一天，观望的气氛浓厚。〞

明日(周六)台湾将举行总统和立委的选举。预估周六晚间十时以前，选举结果应能如数揭晓。

他并表示，在选举变数厘清之后，下周台股有机会进行短波段反弹，目前先看月线约在8,100点左右的反压能否突破。他并预估，下周台股指数约在7,700-8,100点之间游走。

台湾台积电 周四公布第一季合并营收预计达1,980-2,010亿台币，较上季的2,035.2亿台币跌1.24-2.71%。该公司也公布，2015年第四季净利为728.4亿台币，高于市场预期，但较上季则下跌3.3%。