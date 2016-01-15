《汇市简讯》日经指数收盘下跌，美元/日圆走势震荡

0622GMT

* 美元/日圆和日经指数今日走势均震荡

* 日经指数早盘上涨，但下午下跌，收盘跌0.54%

* 美元/日圆早盘因风险偏好升温而上涨，但随后下跌，之后又有所反弹

* 美元/日圆波动区间为117.59-118.28日圆，118.20及之上有卖单

* 117.50及之下有买单，因周末前的头寸调整而呈现拉锯

* 规模一般、行权价为118日圆的期权到期，也帮助抑制美元/日圆涨势 (完)

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