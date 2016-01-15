《汇市简讯》日经指数收盘下跌，美元/日圆走势震荡

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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0622GMT
* 美元/日圆和日经指数今日走势均震荡
* 日经指数早盘上涨，但下午下跌，收盘跌0.54%
* 美元/日圆早盘因风险偏好升温而上涨，但随后下跌，之后又有所反弹
* 美元/日圆波动区间为117.59-118.28日圆，118.20及之上有卖单
* 117.50及之下有买单，因周末前的头寸调整而呈现拉锯
* 规模一般、行权价为118日圆的期权到期，也帮助抑制美元/日圆涨势 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张明钧)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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