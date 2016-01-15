《中国企业债发行日程表》--1月15日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *襄阳经济技术 11 7 1/22簿记建档 -- AA 1/25-1/26 广州证券 开发区投资建设公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= *温州城市建设 10 7 1/22簿记建档 -- AA+ 1/25-1/27 申万宏源证券 投资集团城市停车场专项债券 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= *大理海东 5 7 1/22簿记建档 上限6.69% AA- 1/25-1/28 申万宏源证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/大理经济开发投资集团提供担保) ========================================================================================= *普兰店市 15 7 1/22簿记建档 -- AA 1/25-1/26 广发证券 建设投资 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= *丹阳投资集团 16 7 1/22簿记建档 -- AA 1/25-1/27 海通证券

(第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 山东奥德燃气 5 7 1/14簿记建档 *5.77% AA 1/15-1/19 东兴证券

(所持博野县奥德燃气等八家公司100%的股权质押担保/实际控制人及其配偶提供担保) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇 5 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 建设投资 (第3-7每年末还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= 浏阳现代制造 11 7 1/18簿记建档 上限5.20% AA 1/19-1/20 财富证券 产业建设投资开发双创孵化专项债券

(第3-7每年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 资中县兴资 8 7 1/15簿记建档 上限6.50% AA- 1/18-1/21 申万宏源证券 投资开发集团 (第3-7每年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 新沂城市 19 7 1/18簿记建档 *上限6.00% AA 1/19-1/21 东吴证券 投资发展公司 (第3-7每年末还20%本金) 国海证券 ========================================================================================= 禹州投资 12 7 1/18簿记建档 *上限5.80% AA 1/19-1/21 国泰君安证券 总公司 (第3-7每年末还20%本金/河南省中小企业担保集团提供担保) ========================================================================================= 醴陵高新技术 10 7 1/18簿记建档 *上限5.50% AA 1/19-1/21 中信建投证券 产业发展公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 浏阳经开区 9 7 1/18簿记建档 *上限5.15% AA 1/19-1/22 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 黄冈城建投资 20 7 1/15簿记建档 上限6.00% AA 1/18-1/22 长江证券

(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 娄底锑都投资 7.7 7 1/19簿记建档 -- AA 1/20-1/22 西部证券 发展公司养老产业和城市停车场建设专项债券

(第3-7每年末还20%本金/以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 泗阳县民康 12 7 1/20簿记建档 -- AA 1/21-1/22 国泰君安证券 农村经济发展公司(第3-7每年末还20%本金/宿迁产业发展集团提供担保) ========================================================================================= 长沙开福 6 7 1/20簿记建档 -- AA 1/21-1/22 恒泰长财证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/北京首创融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 浙江瓯海城市 17 7 1/20簿记建档 -- AA 1/21-1/22 东方花旗证券 建设投资公司城市停车场建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 衡阳交通 14 7 1/20簿记建档 上限5.50% AA 1/21-1/25 江海证券 建设投资 (第3-7每年末还20%本金/以自有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 郴州福城 15 7 1/21簿记建档 -- AA 1/22-1/25 财富证券 高新投资 (第3-7每年末还20%本金/以评估值为27亿的土地使用权提供担保) ========================================================================================= 六盘水 20 7 1/19簿记建档 上限4.50% AA 1/20-1/26 华龙证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) 1/20-1/22(上交所)华英证券 ========================================================================================= 阿勒泰地区 7 7 1/21簿记建档 上限7% AA 1/22-1/26 兴业证券 国资投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 遵义经济技术 6 7 1/21簿记建档 上限6.20% AA 1/22-1/26 中信建投证券 开发区投资建设公司 (第3-7每年末还20%本金) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 贵州红果经济 12 4 1/13簿记建档 6.05% AA 1/14-1/20 湘财证券 开发区开发公司 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 通辽城市 12 4 1/21簿记建档 -- AA 1/22-1/26 恒泰长财证券 投资集团 (附第3年末投资者回售选择权/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)