欧股业绩：家乐福第四季营收成长放缓，法国与中国业务承压

路透巴黎1月15日 - 全球第二大零售商家乐福(Carrefour) 公布第四季营收成长放缓，因去年11月巴黎恐袭事件与异常温暖天候，令其法国核心业务承压。

虽然经济放缓，但家乐福在巴西业绩出现反弹。巴西为家乐福第二大市场，仅次于法国。

家乐福周五在声明中表示，在消费放缓的情况下，中国的销售状况仍旧不利。

家乐福表示，2015年经常性营业利润将符合预估的24.5亿欧元。

家乐福称，第四季营收为224.3亿欧元(244.1亿美元)，同样符合分析师预估的224亿欧元。