欧股业绩：家乐福第四季营收成长放缓，法国与中国业务承压

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透巴黎1月15日 - 全球第二大零售商家乐福(Carrefour) 公布第四季营收成长放缓，因去年11月巴黎恐袭事件与异常温暖天候，令其法国核心业务承压。
虽然经济放缓，但家乐福在巴西业绩出现反弹。巴西为家乐福第二大市场，仅次于法国。
家乐福周五在声明中表示，在消费放缓的情况下，中国的销售状况仍旧不利。
家乐福表示，2015年经常性营业利润将符合预估的24.5亿欧元。
家乐福称，第四季营收为224.3亿欧元(244.1亿美元)，同样符合分析师预估的224亿欧元。
扣除燃料、汇率与日历效应，第四季营收较上年同期增长2.4%，较第三季的成长4.2%放缓。(完)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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