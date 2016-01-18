《台湾新债预测》20年期105/2公债得标利率料落在1.52-1.55%

* 标售标的：20年公债105/2

* 标售时间：周二(19日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.52-1.55%

* 受访机构：11家

路透台北1月18日 - 台湾央行周二将代财政部标售20年期公债105/2 ，为今年第一档长券标售。路透调查显示，市场资金仍宽松，但第一季公司债发行空窗期、长债筹码较少，预计该期公债得标利率将落在1.52-1.55%，较上次同年期的1.8430%标售利率明显走跌。

路透周一采访11家金融机构，包括五家大型寿险、一家大型金融机构、四家大型银行及一家大型证券商。预估中值为1.52-1.55%；大区间则落在1.50-1.57%。

本次105/2期公债预计标售300亿台币，周五(22日)发行。

周一该期公债发行前交易殖利率收跌0.67个基点，报1.5233%；发行前交易区间介于1.5233-1.5300%。

前次同天期公债104/14期 于去年10月21日标售，得标利率为1.8430%，发行额300亿台币，得标比重以银行业的61.34%为最高，其次为保险业的26.33%。

以下为交易员观点整理：

--寿险交易员认为，第一季长债筹码供给偏少，仅有一档20年公债300亿台币，而目前已完成定价将进行交割的国际板债券发行量不过才9亿美元。为有效去化资金压力，寿险端参与20年长债的标售意愿仍在，初估得标利率落在1.52-1.55%。

--大型金融机构交易人士指出，尽管目前台债收益率很低，但第一季为公司债发行空窗期，仍会配置资金在20年长券标售上，预估此次得标利率在1.53%附近。

--大型银行交易员称，银行间资金宽裕有待去化，为考量收益率，资金着墨20年长债的兴趣渐增，而此次标售金额仅300亿台币，在银行间或多或少竞标分食下，不排除得标利率落在1.50-1.52%的低档区间。

--大型银行交易主管表示，现在20年长债殖利率已来到历史相对低档，收益率明显走跌，而20年公债交易流动性又不如10年公债，将影响市场抢标意愿。预估得标利率不致太低，区间可能落在1.52-1.55%。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型寿险一 1.52% 1.55%

大型寿险二 1.52% 1.55%

大型寿险三 1.53% 1.55%

大型寿险四 1.52% 1.55%

大型寿险五 1.52% 1.55%

大型金融机构 1.52% 1.53%

大型银行一 1.50% 1.52%

大型银行二 1.52% 1.55%

大型银行三 1.55% 1.57%

大型银行四 1.50% 1.54%

大型证券 1.53% 1.57%

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