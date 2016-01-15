国际油市：油价料第三周周线下跌，因伊朗供应增加前景带来压力

布兰特原油 下跌0.52美元至每桶30.36美元。周四该合约收高，为今年以来首见，但周四稍早一度触及每桶29.73美元，创2004年2月以来最低。

布兰特原油本周周线料将下跌近10%，从1月4日创下的2016年高点下跌22%。

根据与伊朗当局签署的核计画协议，西方国家对伊朗的制裁料将在数日之内解除，可能为该国扩大原油出口铺路。

“这较去年市场预期的时程提前三或四个月，因此这只会让油市如雪上加霜，”东京三菱商事油品风险经理Tony Nunan表示。

额外来自伊朗的原油将使得供应过剩的情形更加恶化，而供过于求已自2014年中起推动油价大幅下跌。

“伊朗回到油市的时点很糟，不但对于油市、甚至对于伊朗而言都是如此，”辉立期货周五在一份报告中表示。

辉立期货称，“如果油价升至100美元时伊朗再回到市场，情况将更加理想。”(完)

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