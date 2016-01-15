国际油市：油价料第三周周线下跌，因伊朗供应增加前景带来压力

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
布兰特原油 下跌0.52美元至每桶30.36美元。周四该合约收高，为今年以来首见，但周四稍早一度触及每桶29.73美元，创2004年2月以来最低。
布兰特原油本周周线料将下跌近10%，从1月4日创下的2016年高点下跌22%。
根据与伊朗当局签署的核计画协议，西方国家对伊朗的制裁料将在数日之内解除，可能为该国扩大原油出口铺路。
“这较去年市场预期的时程提前三或四个月，因此这只会让油市如雪上加霜，”东京三菱商事油品风险经理Tony Nunan表示。
额外来自伊朗的原油将使得供应过剩的情形更加恶化，而供过于求已自2014年中起推动油价大幅下跌。
“伊朗回到油市的时点很糟，不但对于油市、甚至对于伊朗而言都是如此，”辉立期货周五在一份报告中表示。
辉立期货称，“如果油价升至100美元时伊朗再回到市场，情况将更加理想。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/龚芳)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)