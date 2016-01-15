《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市及大宗商品下跌

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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0700GMT
* 澳元/美元跌0.69%，新西兰元/美元跌0.62%，美元/加元涨0.68%，美元/日圆跌0.28%
* 美元/离岸人民币上涨0.25%，美元/韩元持平，美元/坡元涨0.31%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.0749%
* E-迷你标普500指数期货跌0.9%，日经指数跌0.54%，沪综指跌3.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.88%，美国原油跌2.95%
* 中国12月新增人民币贷款低于预期，但当月末广义货币供应量(M2)大幅增长13.3%
* 日本央行总裁黑田东彦称，目前没有放松货币政策的计划 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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