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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 15:21 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市及大宗商品下跌

0700GMT

* 澳元/美元跌0.69%，新西兰元/美元跌0.62%，美元/加元涨0.68%，美元/日圆跌0.28%

* 美元/离岸人民币上涨0.25%，美元/韩元持平，美元/坡元涨0.31%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.0749%

* E-迷你标普500指数期货跌0.9%，日经指数跌0.54%，沪综指跌3.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.88%，美国原油跌2.95%

* 中国12月新增人民币贷款低于预期，但当月末广义货币供应量(M2)大幅增长13.3%

* 日本央行总裁黑田东彦称，目前没有放松货币政策的计划 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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