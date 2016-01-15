全球金市：现货金走坚，亚股挫跌支撑对黄金的避险需求

“许多人不认为美联储1月会再次升息，但市场谈及未来利率上升，而这将令金价持续受抑，”Shandong Gold集团首席分析师Shu Jiang表示。

金价上周一度触及两个月高点1,112美元，因中国股市动荡损及风险意愿。不过由于预期美国会进一步加息，损及黄金需求，金价此后一直下跌。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑，可能进一步削弱升息的理由。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三黄金持仓量增加2.4吨，今年迄今累计总流入11.7吨。

现货银 继上周上涨1%后，本周下跌约0.5%。钯金 继上周挫跌12%后，本周下跌1.3%。铂金 下跌近5%，连续第二周走跌。(完)

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