版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 15:40 BJT

日本债市：多数微涨，受股市走软影响

今年迄今，油价大跌和全球股市下滑打压了投资者对风险资产的偏好，并对避险公债构成支撑。日债在近期急剧走扬后时刻面临着获利了结的可能。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.030%

五年期公债 0.015% +0.0 0.015%

10年期公债 0.220% -0.5 0.225%

20年期公债 0.950% -0.5 0.955%

30年期公债 1.235% +0.5 1.230%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.53 +0.15 149.38

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/白云; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐