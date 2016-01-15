日本债市：多数微涨，受股市走软影响

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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今年迄今，油价大跌和全球股市下滑打压了投资者对风险资产的偏好，并对避险公债构成支撑。日债在近期急剧走扬后时刻面临着获利了结的可能。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.030%
五年期公债 0.015% +0.0 0.015%
10年期公债 0.220% -0.5 0.225%
20年期公债 0.950% -0.5 0.955%
30年期公债 1.235% +0.5 1.230%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.53 +0.15 149.38
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/白云; 审校 王洋)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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