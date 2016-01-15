《汇市简讯》欧元/美元走势极其平静，但轧空可能性上升

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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0724GMT
* 欧元/美元仍处于今年以来波动区间1.0711-1.0970美元的中间
* 随着避险情绪升温抵消了对美联储收紧政策的预期，轧空的可能性上升
* 但利率市场的明显波动并未影响欧元/美元走势
* 今日利率市场走势表明美联储在3月升息的可能性仅为41.1%。两年期美国公债和德国可比公债收益率(殖利率)之差为126个基点
* 二者收益率之差今年以来收窄16个基点
* 轧空可能性增加，但目前为止尚未有反应。美国零售销售数据是今日的重要数据 (完)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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