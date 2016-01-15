美国个股：雪佛龙准备从澳洲Gorgon天然气项目出口首批LNG船货

路透新加坡1月15日 - 雪佛龙(Chevron) 周五表示，准备在今年初从该公司澳洲Gorgon天然气项目出口第一批液化天然气(LNG)船货。Gorgon项目为全球最昂贵的LNG项目。

斥资540亿美元的Gorgon项目，将与其他一系列澳洲的项目一同展开供应天然气，美国也即将利用蕴藏量丰富的页岩天然气供应，开始出口第一批船货。

由于经济成长放缓冲击需求增长，亚洲的LNG价格LNG-AS已然暴跌。

年产1,560万吨Gorgon项目的商用LNG船货出货将于今年稍晚展开，主要对象为位于亚洲的客户。Gorgon项目年产量为1,560万吨。

这个项目的投产对雪佛龙而言是好消息，因为此前已数度推迟，且成本超支达数十亿美元。

雪佛龙并未说明第一批船货将于何时出口，但执行长John Watson去年曾表示，出货时间料为2016年第一季。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)