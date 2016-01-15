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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 16:12 BJT

路透调查：台湾去年12月外销订单金额料较上年衰退8%，连九月衰退

* 台湾12月外销订单金额预估年减8%(前月为年减6.3%)

* 数据将于1月20日(周三)0800GMT公布

路透台北1月15日 - 路透调查13家金融机构结果显示，台湾2015年12月外销订单金额料较上年同期衰退8%，将为连续第九个月衰退；11月为减少6.3%。

先前分析师指出，中国内需不佳，估计台湾对中国的接单要到2016年第三季才能转正成长，这也令台湾今年上半年的出口和接单面临较大的压力。值得注意的是，欧洲内需的复苏有些苗头，可以注意。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对12月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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澳盛银行 -7.10

中国信托商业银行 -12.30

星展银行 -6.30

FORECAST -8.00

富兰克林华美投信 -8.20

安智银行 -8.00

日盛投顾 -9.00

元富投顾 -8.10

永丰投顾 -6.29

法国兴业银行 -6.20

大众银行 -7.30

台新投顾 -8.50

元大投顾 -7.10

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中值 -8.00(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/张喜良)

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