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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 16:07 BJT

金属期市：伦铜下滑周线料再度下跌，因忧心中国经济

“大宗商品价格低迷期越长，全球经济复苏面临的阻力就越大，”Ayers Alliance驻悉尼投资长Jonathan Barratt称。

“市场状况料将进一步恶化。铜价本周已经跌穿底部，非常有可能继续走软。”

0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.3%至每吨4,379美元，上日涨0.6%。开年以来铜价已累计下跌近7%，周四触及每吨4,329.50美元，创2009年以来最低水平。

上海期货交易所期铜合约 回吐稍早涨幅，收报每吨34,800元人民币。周四一度跌至12月4日以来最低，1月以来累计跌逾4%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 李春喜/龚芳)

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