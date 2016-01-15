金属期市：伦铜下滑周线料再度下跌，因忧心中国经济

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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“大宗商品价格低迷期越长，全球经济复苏面临的阻力就越大，”Ayers Alliance驻悉尼投资长Jonathan Barratt称。
“市场状况料将进一步恶化。铜价本周已经跌穿底部，非常有可能继续走软。”
0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.3%至每吨4,379美元，上日涨0.6%。开年以来铜价已累计下跌近7%，周四触及每吨4,329.50美元，创2009年以来最低水平。
上海期货交易所期铜合约 回吐稍早涨幅，收报每吨34,800元人民币。周四一度跌至12月4日以来最低，1月以来累计跌逾4%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 李春喜/龚芳)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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